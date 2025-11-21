Miss Universo 2025: Miss México Fátima Bosch es la nueva reina

Suscríbete a nuestros canales

Miss México Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025. Tras una larga ceremonia en vivo y directo desde Tailandia, la joven de piel blanca y ojos claros logró ganar el título de la mujer más bella del mundo, siendo la cuarta para el país azteca.

Con un vestido en color rojo y detalles en dorado, la nacida en Tabasco el 19 de mayo de 2000, logró ganar en una competencia en la que tuvo grandes rivales, como Miss Venezuela Stephany Abasali, quien logró el puesto de 2da finalista.

Detalles de la nueva reina

La joven tiene 25 años, tiene una formación en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana. Sus estudios la han llevado a visitar países como Italia y Estados Unidos, teniendo una gran perspectiva global sobre el diseño de moda.

Aunque la joven de ojos claros y cabellos negros, no fue tan destacada en la ronda de preguntas y respuestas, no fue impedimento para que se llevara la nueva corona de la joyería Jewelmer.

A la mexicana la escoltaron Miss Tailandia, Venna Praveenar Singh, Miss Venezuela, Stephany Abasali, Miss Filipinas, Ahtisa Manalo y Miss Costa de Marfil, Olivia Yace, la gran favorita.

Escándalo de la reina

Recordemos que en los primeros días de concentración en Miss Universo, Fátima vivió una fuerte polémica por un altercado con el organizador y colaborador del certamen, Nawat Itsaragrisil, quien la reprendió por según no compartir en su perfil de Instagram, imágenes promocionando Tailandia.

El momento se hizo viral en redes sociales, despertando un sinfín de entrevistas para la mexicana, ya que medios querían información de primera mano de lo sucedido, que también involucró a la reina saliente, la danesa Victoria Kjaer.

Ahora Fátima comienza un año de reinado con viajes por todo el mundo, entrevistas, sesiones de fotos y labores sociales, como la embajadora de la belleza universal 2025.

Para "El zar de la belleza", Osmel Sousa, Bosh era la gran ganadora de la edición, considerándola una belleza fresca y moderna.