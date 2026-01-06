Farándula

Donald Trump asegura que Melania detesta sus movimientos de baile

El político comentó que su esposa rechaza cualquier baile que haga en público 

Elvis González
Martes, 06 de enero de 2026 a las 03:43 pm
Donald Trump asegura que Melania detesta sus movimientos de baile
Donald y Melania Trump / Cortesía
El presidente de Estados Unidos Donald Trump se le ha visto en algunas ocasiones bailando, en ruedas de prensas oficiales, siendo uno de sus temas favoritos YMCA de los “Village People”. Sin embargo, sus movimientos no son para nada del agrado de su esposa Melania Trump.

Molestia de La primera dama

En una reciente intervención el líder republicano y exdueño del certamen Miss Universo, comentó que Melania rechaza sus pasos de baile, asegurando que no son una conducta apropiada para un presidente.

“Ella odia cuando bailo, me dice: ‘Cariño, esto no es presidencial’ Pero, el lugar se vuelve loco están siempre gritando: '¡Baila! ¡Por favor, baila!”, dijo el mandatario.

En este sentido, Trump resaltó que la exmodelo y madre de su último hijo Barron, le dice que los fanáticos están siendo muy amables al decirle que la baile, a lo que él asegura que no es para nada cierto.

El baile de Trump

Los movimientos del magnate son extraños, ya que solo levanta sus brazos en forma de puño y los mueve de lado a lado, con cara muy seria.

En su campaña presidencial de 2020 se hizo popular por bailar 'YMCA' de los The Village People, en todas sus presentaciones por Estados Unidos. 

