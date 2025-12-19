Melania Trump expone su vida como primera dama de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El 30 de enero del 2026 sale a el documental de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Un trabajo que mostrará las actividades, labores y momentos exclusivos que realiza la exmodelo, al ser la esposa y compañera del presidente Donald Trump.

El miércoles 17 de diciembre fue estrenado del avanza del documental, mostrando escenas increíbles como toda la preparación que tuvo Melania, días antes del acto de investidura presidencial. En la promoción aparece la belleza de 55 años, luciendo un traje de pantalón y chaqueta en color negro.

Exponiendo su vida

El documental dirigido en su totalidad por Brett Ratner y con la producción de Amazon Estudios, es la primera película documental de la nacida el 26 de abril de 1970, en Eslovenia.

Aseguran que el proyecto brindará al pública momentos personales y públicos que lleva la primera dama, en La Casa Blanca, con su esposo, su hijo Barron, actividades sociales y hasta el proceso creativo de todos esos mágicos looks que lleva en actividades.

El adelanto mostrado a todo el mundo por Fox News y luego en el Instagram oficial de Melania, habría costado 40 millones de dólares realizarlo. En una de las tomas aparece Trump en la compañía de Rania de Jordania.

Expectativas

Aunque muchos han criticado el proyecto de Melania de incursionar en el cine, otros lo ven como un acto de cercanía para mostrar el lado humano que viven las mujeres que acompañan a los presidentes y políticos de todo el mundo.

Desde que en el año 2005 la mujer se casó con el magnate republicano y exdueño del certamen Miss Universo, se ha mantenido a su lado acompañándolo en cada momento. En el 2017 asumió por primera vez el rol de primera dama, con algunas altas y bajas por la conducta de su esposo.