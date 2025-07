¿Ordenó la Corte Suprema la Deportación de Melania y Barron Trump?

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días, videos y publicaciones virales en redes sociales han afirmado que la Corte Suprema de Estados Unidos ha ordenado la deportación de Melania Trump y su hijo Barron Trump. Estas alegaciones, que incluyen clips de noticias falsos, han generado considerable confusión. Sin embargo, es fundamental aclarar que no existe ninguna base real para estas afirmaciones. El contenido que circula es falso y fue generado mediante inteligencia artificial (IA).

La veracidad de la orden de deportación

Los videos virales mostraban a un supuesto presentador de noticias declarando que Melania y Barron Trump debían ser deportados debido a una investigación que habría revelado que los abuelos maternos de Barron llegaron al país sin documentos. También se mencionaba una supuesta solicitud de la congresista Maxine Waters para revisar el estatus migratorio de la familia Trump.

Una revisión exhaustiva del sitio web oficial de la Corte Suprema de Estados Unidos no revela ninguna sentencia o caso relacionado con Melania o Barron Trump ni con una orden de deportación. De igual forma, los principales medios de comunicación confiables como Associated Press (AP) o EFE no han reportado ningún caso judicial de esta índole. Ni Donald Trump ni la Casa Blanca han hecho referencia a ninguna decisión judicial de este tipo.

Aclaración sobre las declaraciones de Maxine Waters

Es cierto que la congresista Maxine Waters sugirió públicamente, durante una protesta en Los Ángeles en marzo de 2025, que el estatus migratorio de Melania Trump debería investigarse. No obstante, esta declaración no tiene relación alguna con una decisión judicial de la Corte Suprema ni implica una orden de deportación. Fue una opinión expresada en un contexto político, no una base para una acción legal o judicial.

Estatus de ciudadanía de Melania Trump

Contrario a los rumores, Melania Trump obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2006, tras haber residido legalmente en el país durante una década. Esta información está verificada en su biografía oficial publicada por la Casa Blanca. Por lo tanto, no existe ninguna información creíble que cuestione su estatus migratorio o el de su hijo Barron.

Origen del contenido: Desinformación y "Deepfakes"

La propagación de estos rumores se debe al uso de herramientas de inteligencia artificial para crear los videos falsos. Análsis técnicos han confirmado que el contenido es fraudulento. Por ejemplo, se ha utilizado la imagen del reconocido periodista mexicano-estadounidense Jorge Ramos sin su consentimiento para simular una emisión de noticias.

Herramientas de detección como Hiya Deepfake Voice Detector han determinado que la voz en los videos tiene una alta probabilidad de ser generada artificialmente. Adicionalmente, la expresión facial casi nula y el aspecto artificial del rostro en los videos son indicadores claros de un "deepfake".