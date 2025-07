Protestas en Nueva York: "Trump debe irse" y el desafío a las políticas de ICE

Suscríbete a nuestros canales

El pasado lunes 28 de julio, la ciudad de Nueva York se convirtió en el epicentro de una masiva protesta contra las políticas migratorias de la administración Trump y las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El grito de "Trump debe irse" resonó con fuerza frente a Federal Plaza, sede de las cortes migratorias, donde miles de manifestantes denunciaron lo que consideran violaciones a los derechos fundamentales de los migrantes.

Una movilización nacional de resistencia

Esta movilización en Nueva York formó parte de una jornada nacional de resistencia convocada por la coalición Refuse Fascism, que también organizó protestas simultáneas en ciudades clave como Chicago y Los Ángeles.

En esta última, jueces federales están analizando acusaciones de que ICE discrimina en sus redadas masivas.

En Nueva York, el foco principal de la protesta estuvo en los arrestos diarios de inmigrantes, incluso aquellos que acuden voluntariamente a sus citas legales en Federal Plaza. Los manifestantes, armados con pancartas, tambores y silbatos, acusaron a ICE de operar como una fuerza de represión.

Denuncias de detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas

Las escenas frente a Federal Plaza fueron contundentes. Activistas de Refuse Fascism denunciaron detenciones "arbitrarias" y condiciones inhumanas en los centros de procesamiento.

Se señaló que el décimo piso del edificio se ha transformado en una "celda sin supervisión ni condiciones mínimas", carente de camas, duchas y atención médica.

Un vocero de Refuse Fascism reveló que más de 4,000 inmigrantes han sido arrestados en Federal Plaza desde que Trump regresó a la presidencia.

Muchos de estos individuos, según la denuncia, son trasladados a centros de detención en otros estados como Texas o Pensilvania, resultando en la separación de sus familias y la falta de acceso a representación legal.

Un llamado a abolir ICE y frenar el "Fascismo"

La protesta en Nueva York no solo buscó visibilizar las problemáticas actuales, sino que también fue un llamado enérgico a abolir ICE y a desmantelar un sistema que, según los organizadores, responde a los intereses autoritarios de la administración Trump.

"Esto no es el Estados Unidos que conocimos. Si no actuamos ahora, el fascismo seguirá avanzando", advirtió un manifestante.

El contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, quien ha acompañado a migrantes en sus citas judiciales, fue enfático en su apoyo a la protesta. Lander calificó las acciones gubernamentales "al margen de la ley" y sin órdenes judiciales como una "amenaza al Estado de derecho", comparándolas con el fascismo. También señaló otros lugares en Nueva York, como el centro de detención Metropolitano en Brooklyn, y un campo de retención en Florida, donde se denuncian violaciones de derechos humanos.

La resistencia continúa en Nueva York

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha reactivado su agenda migratoria, impulsando redadas, deportaciones exprés y detenciones prolongadas.

Aunque el argumento de la administración es que "todo aquel que esté en el país ilegalmente debe irse, o será deportado", este enfoque ha generado una fuerte resistencia en ciudades como Nueva York, donde las comunidades migrantes son parte esencial de su tejido social y económico.

En este contexto, el movimiento "No Business As Usual", inspirado en la desobediencia civil pacífica, ha prometido continuar su lucha. "Nuestra lucha no busca violencia, sino frenar el avance de un sistema que desaparece migrantes y siembra el miedo", aseguró Refuse Fascism. Con el lema "Trump debe irse" ganando terreno en las calles, Nueva York se consolida como un epicentro de la resistencia migrante en Estados Unid