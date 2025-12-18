Demanda asegura que John Travolta es el padre de un nieto de Elvis Presley

Suscríbete a nuestros canales

El nombre de Benjamin “Ben” Travolta resurgió con fuerza en el radar mediático y del público, no solo por ser el hijo menor de la icónica estrella de Hollywood, John Travolta, sino también por la reciente demanda que ha puesto de relieve un posible vínculo familiar extraordinario.

Conoce a Ben, el hijo menor de John Travolta

Ben es el hijo menor del legendario actor y la fallecida actriz, Kelly Preston, quienes lo recibieron en su familia tras momentos difíciles, incluyendo la trágica muerte de su hijor mayor Jett en 2009 y el fallecimiento de Kelly en 2020 a causa de cáncer de mama.

Ben llegó como motivo de esperanza y alegría para la familia. Con 14 años, Ben ha captado la atención de los medios por su crecimiento físico muy parecido al de su padre y por el hecho de que Travolta comparte de vez en cuando momentos especiales con él en redes sociales.

Si bien el adolescente ha mantenido un perfil bajo, algunos momentos filtrados revelan su espíritu aventurero, como imágenes y videos en los que se le ve escalando montañas en Noruega acompañado de su padre, generando comentarios positivos de los fans.

Un giro inesperado en la historia de Ben

Lo que ha encendido aún más la conversación alrededor de Ben es una demanda reciente que menciona a Riley Keough, nieta de Elvis Presley, como posible donante de óvulos de uno de los hijos de John Travolta, lo que ha sembrado intriga en el mundo del espectáculo.

Aunque los detalles completos de la demanda aún no están claros, la mera mención generó debates y teorías en redes sobre lo que podría significar el impacto de esta conexión en el legado de ambas estrellas icónicas.

La querella fue presentada en medio de una disputa legal separada que incluye a los antiguos socios de Priscilla Presley, abuela de Riley. Hasta el momento, la demanda no ha sido aprobada ante el tribunal y se basa en declaraciones atribuidas al exmarido de Lisa Marie Presley.