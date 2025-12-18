Dallas Mavericks sin tomar una decisión con respecto a Anthony Davis

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de la NBA se encuentra en máxima alerta tras conocerse que Rich Paul, CEO de Klutch Sports y representante del estelar pívot Anthony Davis, ha solicitado formalmente a la gerencia de los Dallas Mavericks una definición clara sobre el futuro del jugador.

Según fuentes cercanas a la liga, la agencia busca determinar si la franquicia planea ofrecer una extensión de contrato máxima a Davis o si, por el contrario, explorará opciones de traspaso antes de la fecha límite de febrero.

El dilema de los 275 millones de dólares

Esta solicitud de claridad llega en un momento crítico para los Mavericks. Tras el histórico traspaso que envió a Luka Dončić a Los Ángeles Lakers el año pasado a cambio de Davis, el equipo de Texas se encuentra en una encrucijada estratégica.

Con el surgimiento del novato estrella Cooper Flagg, la organización debe decidir si construye un proyecto a largo plazo alrededor del joven talento o si mantiene a Davis como el ancla veterana para competir de inmediato.

Anthony Davis, de 32 años, será elegible el próximo agosto para una extensión de contrato máxima por cuatro años y 275 millones de dólares. Actualmente, el 10 veces All-Star percibe un salario de 54.1 millones de dólares esta temporada, con una opción de jugador de 62.8 millones para la campaña 2027-28.

"Rich Paul ha buscado claridad sobre si los Mavericks planean traspasar o extender el contrato de Anthony Davis", señalan los informes internos.

Búsqueda de estabilidad

La insistencia de Paul radica en la necesidad de estabilidad para su cliente. Si Dallas no está dispuesto a comprometer casi 300 millones de dólares en un jugador que cumplirá 33 años en marzo y que ha lidiado con lesiones recurrentes (incluyendo una reciente distensión en la pantorrilla izquierda), la agencia preferiría que el jugador fuera enviado a un destino donde se le garantice dicha extensión.