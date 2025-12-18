¿Logrará convencerlo? Stephen Curry quiere a esta figura de regreso

Suscríbete a nuestros canales

El base estrella de los Golden State Warriors y cuatro veces campeón de la NBA, Stephen Curry, ha sacudido el entorno de la liga con sus recientes declaraciones sobre el futuro de su eterno compañero de batallas, Klay Thompson.

Tras la histórica separación del dúo conocido como los "Splash Brothers" el pasado verano, Curry ha expresado con total sinceridad su deseo de ver a Thompson vestir nuevamente la camiseta de la franquicia de la Bahía.

En una entrevista cargada de nostalgia y respeto profesional, Curry no ocultó el vacío que ha dejado la partida del escolta hacia los Dallas Mavericks. "Desearía que todavía estuviera aquí… Sería increíble", confesó el "Chef", subrayando que el vínculo emocional y deportivo que forjaron durante más de una década trasciende cualquier contrato o decisión administrativa.

Un mensaje directo a Klay Thompson

Lo que más ha llamado la atención de los analistas y aficionados no es solo la nostalgia de Curry, sino su disposición activa para facilitar un retorno en el futuro. Ante la posibilidad de que los caminos de ambos jugadores vuelvan a cruzarse antes del retiro, Curry fue tajante:

"Si llega ese momento y se tiene esa conversación, por supuesto que lo llamaré y le diré: 'Queremos que vuelvas'".

Estas palabras marcan un precedente importante. Aunque Thompson se encuentra actualmente bajo contrato con Dallas, el mensaje de Curry funciona como una invitación abierta y un recordatorio de que las puertas de Chase Center siempre estarán abiertas para el hombre que ayudó a redefinir el baloncesto moderno junto a él.

El impacto de una era inigualable

La dupla Curry-Thompson no solo acumuló trofeos; cambió la forma en que se juega al baloncesto en todo el mundo. Juntos lideraron una de las dinastías más dominantes en la historia del deporte, alcanzando cinco finales consecutivas y estableciendo récords de tiro externo que parecían imposibles.

La salida de Thompson supuso el fin de una era para los aficionados de San Francisco, quienes vieron cómo la química perfecta entre el manejo de balón de Curry y el tiro letal de Klay se disolvía por cuestiones de mercado y renovación de plantilla.

Sin embargo, la influencia de Curry como líder indiscutible del equipo sugiere que su opinión tendrá un peso determinante si existe la más mínima oportunidad de una reunión en las próximas temporadas.