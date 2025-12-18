Premios Oscar sufrirán cambios en 2029 en busca de expandir su alcance digital

Suscríbete a nuestros canales

Los Premios de la Academia, mejor conocidos como Premios Oscar, abandonarán la televisión tradicional y se transmitirán exclusivamente en YouTube a partir de 2029.

Este movimiento histórico marca el final de una larga era de más de medio siglo en la que la ceremonia se televisó en cadena abierta, y abre un nuevo capítulo digital para la gala cinematográfica más importante del planeta.

Los Premios Oscar le dicen adiós a la televisión

Desde su primera emisión en 1953, los Oscar han sido uno de los espectáculos más vistos en la televisión estadounidense, con la cadena ABC como su hogar principal desde 1961.

Sin embargo, tras años de descenso en audiencia en televisión tradicional y el auge del consumo de contenido en línea, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que YouTube será la casa oficial de los Oscar desde la ceremonia número 101 en 2029 hasta 2033.

Este acuerdo no solo incluye la transmisión de la ceremonia principal, sino también la alfombra roja, los Premios de los Gobernadores y el anuncio de nominaciones, todo disponible de forma gratuita para los espectadores alrededor del mundo.

YouTube: el nuevo escenario global de la gala

Con más de 2.000 millones de usuarios activos, YouTube ofrecerá una plataforma sin barreras para que audiencias de todos los rincones del planeta puedan disfrutar de los Oscar sin necesidad de sintonizar una cadena de televisión.

El acuerdo incluye audio en múltiples idiomas y subtítulos, lo que pretende hacer la ceremonia más accesible que nunca.

“Estamos encantados de entrar en una asociación global multifacética con YouTube para ser el futuro hogar de los Oscar y nuestra programación anual de la Academia”, señalaron Bill Kramer, director ejecutivo de la Academia, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la Academia.

Aunque ABC continuará transmitiendo la ceremonia hasta la histórica edición número 100 en 2028, este cambio simboliza el cierre de un capítulo emblemático en la historia de la televisión.

La televisora expresó su orgullo por los años compartidos con la Academia y “mirar hacia el futuro con entusiasmo por las próximas transmisiones, incluyendo el centenario de la gala en 2028”.