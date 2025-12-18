¡Oficial! Tamara descalificada del Chillingworth Stakes por positivo a metocarbamol

Suscríbete a nuestros canales

La yegua Tamara (Bolt d'Oro), criada en Spendthrift Farm, perdió su victoria en el Grado 3 Chillingworth Stakes en Santa Anita a principios de octubre. La Unidad de Integridad y Bienestar de las Carreras de Caballos (HIWU) descalificó al ejemplar tras detectar una cantidad superior a la permitida de metocarbamol, un relajante muscular, en las pruebas posteriores a la carrera.

A raíz de este incumplimiento, HIWU impuso una multa de $500 al entrenador Richard Mandella. Gracias a información revelada por @paulickreport en su cuenta (x) se puedo conocer lo sucedido.

El Tratamiento y las Declaraciones del Entrenador

El metocarbamol, comercializado como Robaxin, es una sustancia controlada y aprobada por la FDA para tratar afecciones musculares en caballos.

El entrenador Mandella, miembro del Salón de la Fama, explicó a BloodHorse que la hija de Bolt d'Oro y la yegua Salón de la Fama Beholder recibió un tratamiento con pastillas de Robaxin durante tres días. Sin embargo, el tratamiento finalizó 11 días antes de la disputa del Chillingworth Stakes.

"Acepto la responsabilidad y pido disculpas a los propietarios y a la gerencia de Spendthrift", declaró Mandella a BloodHorse al conocerse el exceso. "Lo siento, lo siento mucho, causar vergüenza".

Esta infracción marca la primera violación de Mandella bajo el programa de Antidopaje y Control de Medicamentos (ADMC) de HIWU, vigente desde mayo de 2023.

Carrera y Planes Futuros de Tamara: Estados Unidos Yegua

El Chillingworth fue la única salida del año para Tamara, cuya carrera ha estado marcada por contratiempos. A los dos años debutó y ganó un Grado 1 en Del Mar. No obstante, una fractura menor en su extremidad trasera izquierda la dejó fuera de la Breeders’ Cup Fillies.

Tamara se ausentó durante la mayor parte de su segunda temporada (2024), con solo una salida en noviembre en Del Mar donde terminó segunda. Una fiebre la obligó a perderse el G1 La Brea.

Una cirugía para extirpar un fragmento de hueso en su tobillo la mantuvo alejada de las carreras durante casi todo 2025. Tras ser examinada por veterinarios la mañana del Breeders’ Cup Filly & Mare Sprint de este año, hizo su única aparición en el Chillingworth.

Más reciente ejercicio: Campaña 2026

Tamara realizó un ejercicio de entrenamiento cronometrado (llamado breeze) de cinco furlongs (1.000 metros) en la pista de Santa Anita. Registró un tiempo de 59 segundos con 20 centésimas el pasado 15 de diciembre. Posteriormente, la yegua comenzará su actividad competitiva en 2026 en el Clásico Las Flores, un evento de Grado 3, con un recorrido de seis furlongs (aproximadamente 1.200 metros), también en Santa Anita.