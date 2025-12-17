El frenazo de Warner a Paramount y respalda a su aliado Netflix

Suscríbete a nuestros canales

Como parte de uno de los choques más intensos del año en el mundo del entretenimiento corporativo, Warner Bros. Discovery (WBD) dio un giro sorpresivo al rechazar por unanimidad la millonaria oferta hostil de Paramount Skydance.

En la misma decisión, reafirmó su compromiso con el acuerdo de fusión previamente pactado con Netflix. El revuelo causado por esta disputa sacudió no solo a Hollywood, sino también a Wall Street y a los accionistas de medios en todo el mundo.

Paramount lanza una oferta récord

A principios de diciembre, Paramount Skydance sorprendió al mercado con una oferta pública de adquisición (OPA) hostil por valor de más de 108 mil millones de dólares, proponiendo 30 dólares por acción en efectivo para tomar control de Warner Bros. Discovery en su totalidad.

Esta propuesta parecía inicialmente más atractiva que el anterior acuerdo con Netflix, que estaba valorado en unos 82,7 mil millones en conjunto de acciones y efectivo.

La jugada de Paramount fue audaz al desafiar al acuerdo con Netflix y tratar de convencer a los accionistas de WBD de que su oferta era financieramente superior, más simple y mucho más “segura” frente a posibles trabas regulatorias. Pero la respuesta de Warner fue contundente.

Warner dice "no" y confía en Netflix

El consejo de administración de Warner Bros. Discovery rechazó la propuesta de Paramount al considerarla “inferior” no solo en valor real para los accionistas, sino también por los riesgos financieros y estructurales que trae consigo.

En una carta interna, el presidente del consejo, Samuel A. DiPiazza, explicó que, tras una evaluación cuidadosa, concluyeron que la oferta hostil presentaba importantes riesgos y costos, mientras que la fusión con Netflix representaba un camino más sólido y seguro.

Warner subrayó que el acuerdo con Netflix está plena y formalmente respaldado, sin contingencias ocultas o complejidades que puedan poner en peligro su ejecución, en comparación con la financiación propuesta por Paramount.

Aunque Warner declaró su apoyo firme al acuerdo con Netflix, la batalla no termina todavía. Paramount puede aún intentar convencer a los accionistas directamente para que acepten su oferta antes de la fecha límite fijada el 8 de enero de 2026.