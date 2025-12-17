¡Chanfle! Santi Gimenez debe operarse y este es su tiempo de recuperación

Suscríbete a nuestros canales

Tras confirmarse la poca efectividad del tratamiento que estaba llevando por su lesión el mexicano, Santiago Giménez ha decidido pasar por el quirófano. Esta intervención quirúrgica obligará al delantero mexicano a alejarse de los terrenos de juego por un periodo prolongado, afectando su continuidad en la presente temporada.

El director técnico Massimiliano Allegri fue el encargado de confirmar que Santiago Giménez será operado mañana de una lesión en el tobillo. Con este procedimiento, el atacante se despide de lo que resta del 2025, mientras que el AC Milan ya busca en el mercado de fichajes a un sustituto.

¿Cuánto tiempo estará ausente Santi Giménez?

La noticia ha encendido las alarmas sobre si Santiago Giménez podría perderse el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Sin embargo la operación a la que se someterá el "Bebote" conlleva un tiempo de recuperación estimado de 6 a 8 semanas. Por lo que podrá estar presente para la Copa del Mundo.

En la previa de la Supercopa de Italia contra el Napoli, Allegri explicó los motivos detrás de esta cirugía. El estratega reveló que, tras agotar las opciones de rehabilitación sin éxito, el cuerpo médico y el jugador acordaron que la operación era el único camino para una recuperación total.

"Santi Giménez realizó terapia conservadora, pero la situación empeoró recientemente. Tras una nueva consulta, se determinó que la cirugía es necesaria", declaró el técnico de los Rossoneri en conferencia de prensa, subrayando la urgencia de resolver la molestia física del mexicano.

Milan busca sustituto para Giménez

Ante el panorama de la lesión de Santiago Giménez, Allegri confirmó que el club evaluará opciones de fichajes tras la final de la Supercopa para cubrir la sensible baja del goleador durante los próximos dos meses.

Ya se habla de que la directiva del equipo con más Champions de Italia se ha puesto a trabajar para encontrar su sustituto, donde Igli Tare ha puesto los ojos en Niclas Fullkrug, quien tiene las horas contadas en West Ham. De acuerdo con Fabrizio Romano, el exjugador del Borussia Dortmund ve con buenos ojos su traspaso al AC Milan.