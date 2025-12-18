Jinete profesional se compromete con esta famosa presentadora hípica de televisión

Suscríbete a nuestros canales

Una de las figuras más ascendentes en el ámbito hípico global, Andie Biancone, formalizó su compromiso matrimonial con el jinete profesional Keith Asmussen el pasado 15 de diciembre.

Biancone, de 26 años, combina su rol como entrenadora asistente con su popular trabajo como presentadora de televisión para Fan Duel TV. La nacida en Hong Kong, hija de una exreina de belleza y del preparador (Patrick Louis Biancone) que conquistó dos veces el Prix de l'Arc de Triomphe, se ha convertido en una sensación en las redes sociales y una estrella en ascenso en las carreras mundiales.

Anuncio en Redes Sociales: Compromiso Jinete Presentadora

La noticia se hizo pública el 15 de diciembre, cuando Biancone compartió varias imágenes de la propuesta en su cuenta personal de la plataforma X. El mensaje que acompañó las fotografías reflejó la emoción de la pareja: "En cualquier lugar contigo, siempre y cuando sea por siempre".

El futuro esposo, Keith Asmussen, pertenece a una de las familias más importantes del turf estadounidense. Es hijo del entrenador Salón de la Fama, Steve Asmussen, y hermano de Eric Asmussen, el actual jinete campeón aprendiz, al ser una de las máximas figuras del hipismo en 2024. El joven jinete tuvo una reconocida campaña tras tener una producción en dinero de $5.078.150, gracias a 127 victorias, 116 segundos y 114 terceros en 793 compromisos de monta.

Entre sus logros más destacados, ganó seis pruebas stakes entre los hipódromo de Churchill Downs, Lone Star, San Houston e Indianapolis. La mejor rentada de sus selectivas la alcanzó el mes de noviembre en el circuito de Churchill Downs, tras ganar el Bet on Sunshine Stakes $300.000 con el ejemplar Gulfport, bajo el entrenamiento de su padre Steve Asmussen.

Un Logro en Tiempos de Recuperación

Keith Asmussen, un joven jinete con una carrera en desarrollo en Churchill Downs, celebra este compromiso mientras enfrenta un periodo de recuperación. El pasado mes de noviembre, Asmussen sufrió una rodada que le causó una fractura de pelvis sin desplazamiento. Por ahora, se desconoce el tiempo exacto que requerirá para volver a montar.

A pesar del percance, Asmussen cuenta con una sólida trayectoria. El profesional completa su quinta temporada en el turf, sumando hasta la fecha 214 victorias y una producción de $15.868.438 para sus propietarios. Solo en el presente año, el jinete registra 63 triunfos en su récord.