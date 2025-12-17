Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Parx Racing, ubicado en Filadelfia, al este de Estados Unidos, experimentó una nueva interrupción en su calendario de carreras. Proyecciones de mal tiempo en el condado de Bensalem obligaron a las autoridades del óvalo a tomar la decisión de suspender la jornada pautada para la tarde de este miércoles 17 de diciembre de 2025.

Esta cancelación marca el tercer día consecutivo en el que el recinto se ve forzado a detener sus actividades. La información oficial se difundió a través de la cuenta de Twitter de Parx Racing (@Parxracing), lo que generó inevitablemente un cambio en los planes de los aficionados y profesionales del turf.

Agenda de Diez Carreras Afectada: Estados Unidos

Parx Racing tenía programada una agenda de diez competencias para este miércoles, las cuales debían iniciar a las 12:05 del mediodía hora local (1:05 p.m. en Venezuela). La mayoría de las pruebas incluían categorías habituales en la pista de arena, como Optional Claiming, Allowance y Maiden. Como es costumbre, la jornada esperaba la participación de varios jinetes criollos que hacen vida profesional en este circuito.

Mychel Sánchez: El Criollo que Domina la Estadística Anual

A pesar de las interrupciones forzadas por el clima, la temporada 2025 de Parx Racing se acerca a su cierre el próximo 31 de diciembre. La estadística anual de jinetes ya tiene un líder inalcanzable: el venezolano Mychel Sánchez.

El jinete criollo se mantiene en la cima absoluta de la clasificación con una cifra contundente de 190 triunfos. El dominio de Sánchez supera por un amplio margen a sus inmediatos perseguidores. El top five de la estadística lo completan:

Mychel Sánchez: 190 victorias Paco López: 89 victorias Dexter Haddock: 72 victorias Abner Adorno: 69 victorias Andy Hernández: 66 victorias

La suspensión climática, si bien frustra la jornada, permite a la comunidad hípica centrar su atención en la impresionante campaña de Sánchez, quien asegura el título de campeón a pocas semanas de finalizar el año.