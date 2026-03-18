Anuel AA celebra a su hija Cattleya a días de su apoteósico cumpleaños

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El cumpleaños número tres de Cattleya, hija de Anuel AA y Yailin ‘La Más Viral’, se convirtió en uno de los eventos más comentados en redes sociales durante los últimos días.

Recientemente, videos difundidos en plataformas digitales muestran al intérprete de “Medusa” compartiendo un momento especial junto a la pequeña, tras no haber estado presente en la exclusiva fiesta que le realizaron el pasado 11 de marzo.

Anuel AA feliz junto a su hija

En los clips, se observa al artista cantando el tradicional cumpleaños feliz frente a un elegante pastel, mientras sostiene a su hija en brazos, quien se veía muy feliz y sonriente, lo que dejó ver que, no cabe duda que disfrutó el momento junto a su papá.

La celebración destacó por una decoración delicada y sofisticada, donde predominaron los tonos crema y rosa. Lazos decorativos, globos blancos y transparentes y una ambientación cuidadosamente diseñada crearon un escenario hermoso para Cattleya.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la presencia de Yailin en la celebración. Según reportes, la artista dominicana habría acompañado este momento familiar, lo que muchos interpretan como un posible acercamiento entre ambos.

La expareja ha protagonizado múltiples polémicas tras su separación en 2023, marcada por enfrentamientos públicos y declaraciones cruzadas. Sin embargo, este encuentro sugiere que, al menos en lo que respecta a su rol como padres, estarían dando buenos pasos.

La lujosa fiesta al estilo Disney

Días antes, la propia Yailin ‘La Más Viral’ también celebró por todo lo alto el cumpleaños de su hija con una espectacular fiesta temática inspirada en el universo Disney, realizada en Santo Domingo.

La cantante “tiró la casa por la ventana” con una ambientación que recreaba un mundo de fantasía, lleno de personajes, muchos colores y elementos característicos de las películas más icónicas de la franquicia.

La celebración incluyó detalles pensados para sumergir a los invitados en una experiencia completamente temática, consolidando el evento como uno de los cumpleaños más comentados del espectáculo latino en 2026.