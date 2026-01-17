La travesura que hizo viral a la hija de Yailin “La Más Viral” y Anuel AA

Suscríbete a nuestros canales

Cattleya, hija de Yailin “La Más Viral” y Anuel AA es el foco de atención en redes sociales luego de hacer una travesura que enojó mucho a su madre.

La cantante dominicana compartió en sus instantáneas cómo la pequeña de 2 años cortó una gran parte de su cabello en medio de su inocencia. Una fotografía del mechón fue expuesta por la famosa, desatando las risas de sus seguidores.

Además, agregó dos videos donde cuestiona a la niña de por qué y cómo hizo la travesura, a lo que ella solo señalaba el lugar donde se cortó el pedazo de cabello sin entender la gravedad del asunto.

“Mamá está enojada contigo, mira lo que te hiciste en la cabeza, no se puede hacer un moño”, se escucha decir a Yailin con voz seria.

La diminuta cintura de Yailin

En los últimos días la “Chivirika” también ha sido noticia luego de publicar una serie de imágenes donde se le ve con una diminuta cintura, sin bien usuarios pensaron que es un montaje, se confirmó que Yailin “La Más Viral” se sometió a una cirugía.

De regreso al quirófano

Primer Impacto se comunicó con el doctor Christian Concepción en República Dominicana, responsable de la operación de la intérprete para revelar qué se hizo en la cintura.

Durante el procedimiento quirúrgico el cirujano cambió las angulaciones de las costillas para reducir la cintura y ampliar las curvas de Yailin “La Más Viral”.

“Nosotros no retiramos las costillas flotantes; lo que hacemos con un aparato ultrasónico es cambiar las angulaciones (las doblamos) para tener la cintura más pequeña”, contó.