Revelan el secreto de la cintura de avispa de Yailin "La Más Viral"

Hace par de días Yailin “La Más Viral” se convirtió en el centro de atención al publicar unas fotografías donde se le ve una cintura más pequeña, despertando la intriga de muchos para conocer qué se hizo la cantante dominicana.

Aunque se pensó que la imagen estaba retocada con Photoshop, lo cierto del caso es que la artista estaba estrenando cinturita nueva, gracias a una intervención quirúrgica para lograr el resultado.

¿Qué se hizo Yailin?

Primer Impacto se comunicó con el doctor Christian Concepción en República Dominicana, responsable de la operación de la intérprete para revelar qué se hizo Yailin en la cintura.

El experto afirmó que la ‘Chivirika’ ya tiene una liposucción, sin embargo, no había tenido la cintura deseada, siendo uno de sus mayores problemas sus costillas largas, lo que impedía tener el resultado que quería.

Durante el procedimiento quirúrgico el cirujano cambió las angulaciones de las costillas para reducir la cintura y ampliar las curvas de Yailin “La Más Viral”.

“Nosotros no retiramos las costillas flotantes; lo que hacemos con un aparato ultrasónico es cambiar las angulaciones (las doblamos) para tener la cintura más pequeña”, contó.

Además, la intervención no deja secuelas ni cicatrices y el proceso de recuperación es rápido. “Como son costillas flotantes, no interfieren con el tema de respiración y pueden vivir una vida normal. Solo que tienen que usar un corset durante la recuperación”, aseguró.