Afirman que Yailin "La Más Viral" tiene VIH y habría contagiado a sus últimas parejas

El nombre de la cantante dominicana Yailin “La Más Viral” es tendencias en las redes sociales, tras hacerse viral un video de un hombre afirmando que ella tiene VIH, y que es responsable de contagiar a sus parejas Anuel AA y Tekashi 6ix9ine.

Acusación en contra Yailin

En el video aparece el hombre en las calles totalmente molesto y diciendo fuertes palabras en contra de la popular “Chivirika”.

Destaca que Yailin es portadora de VIH y que supuestamente fue despedido de un laboratorio médico por revelar la situación que padece la joven, cuyo nombre de pila es Jorgina Guillermo Díaz.

“Por este medio le comunico a toda la sociedad dominicana que la artista urbana de nombre Yailin “La Más Viral” con su equipo de trabajo, vino a formarme un lío en mi trabajo, donde tenía más de seis años y me botaron. Ella contagió a Anuel y Tekashi”, expresó el hombre furioso.

Conflicto legal entre Yailin y Tekashi

En este sentido, aseveró que el problema legal que tuvo hace tiempo Yailin con su expareja Tekashi, que lo llevó a estar en prisión, fue por según enterarse que ella lo había contaminado.

“Gracias a Dios Tekashi al ser estadounidense está tomando los medicamentos y se alimenta bien, por lo que no se le notan los cambios físicos y consecuencias”, afirmó.

También dijo que los cambios en Anuel son más fuertes y han deteriorado su salud.

Hasta el momento la joven de 23 años y su equipo de trabajo no se han pronunciado por la delicada acusación.