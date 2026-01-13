Yailin ‘La Más Viral’ generó “repudio” en el público al mostrar su nuevo físico

Suscríbete a nuestros canales

La cantante dominicana, Yailin ‘La Más Viral’, se volvió tendencia en las últimas horas luego de publicar en Instagram una foto que dejó sorprendidos a todos por el cambio extremo que le hizo a su figura, especialmente en su cintura.

El nuevo físico de Yailin 'La Más Viral'

En la imagen, muestra su nueva cintura de avispa y un estilo sensual, que provocó comentarios intensos sobre su salud, uso de filtros y posibles retoques estéticos que le ayudaron a llegar a esta nueva apariencia.

La artista acompañó la polémica fotografía con la frase: “Qué difícil es ser yo”, una declaración que encendió aún más las reacciones entre sus seguidores y críticos. En la postal, Yailin luce un conjunto atrevido en color negro que incluye botas, top y un gorro de invierno.

Además, cuenta con un look elegante y llamativo que no pasó desapercibido. Su cabello rubio platino con trenzas y una pose coqueta completan una apariencia que muchos califican de provocadora y “fuera de lo común”.

No obstante, lo que más ha encendido los comentarios es la pronunciada estrechez de su cintura, que usuarios y seguidores han debatido si es producto de edición, filtro o cirugía estética. Algunos aseguran que, la imagen “no se ve saludable”, mientras que otros la defienden.

Las cirugías de Yailin

Esta no es la primera vez que la exponente urbana se ve envuelta en conversaciones sobre su imagen corporal. En el pasado ya mostró resultados de cirugías estéticas y ajustes en su cuerpo, lo que alimenta aún más los rumores de que este cambio no es casualidad.

Entre los procedimientos confirmados, se cuenta su queratopigmentación para cambiar permanentemente el color de sus ojos a un tono gris “Miami Gray”, un tratamiento en Miami que costó alrededor de $12.000 y que ella misma ajustó posteriormente en Nueva York.

También se ha sometido a cambio de implantes mamarios, optando por prótesis más pequeñas y naturales para armonizar con su cuerpo, y ha compartido abiertamente su recuperación en redes, lo que dividió opiniones de seguidores sobre su “obsesión” por las cirugías y su bienestar personal.

Además de estos, otros procedimientos atribuidos a Yailin incluyen lipoescultura, aumento de glúteos, rinoplastia y rellenos faciales como labios y pómulos, según varios medios que han revisado su transformación física con el tiempo.