Yailin ‘La Más Viral’ sufre accidente automovilístico que casi le cuesta la vida

La cantante dominicana Yailin “La Más Viral” se vio de frente con la muerte tras sufrir un accidente automovilístico luego de salir de una discoteca en Santo Domingo, República Dominicana.
Por medio de su canal de difusión informó del accidente dándole gracias a la vida por tener una “segunda oportunidad”. Yailin viajaba en su Mclaren azul junto a su amiga Gumeza, quien fue responsable de sujetarla fuerte durante el impacto.
Yailin pone en riesgo su vida
Según su testimonio el vehículo en el que se movilizaba colisionó violentamente contra un muro en dos ocasiones. El impacto fue tan fuerte que por poco sale aventada por la ventana, una acción que le pudo haber costado la vida, fue allí cuando intervino su acompañante.
La tragedia no pasó a mayores, solo se reportó el daño de su auto. En su canal, difundió algunas fotos y videos de cómo quedó el Mclaren, valorado en miles de dólares.
Sin duda, la intérprete quedó afectada por el choque y agradeció por seguir viva. “Gracias a Dios que me dio otra oportunidad de vida”, comentó.
Hasta el momento se desconoce si el accidente se produjo por conducir a alta velocidad o, por el contrario, se debió al pavimento.