Expareja de Yailin "La Más Viral" derretido por la belleza de las venezolanas

Para nadie es un secreto que la belleza de la mujer venezolana es reconocida en todo el mundo. Famosos como Chayanne, Ricardo Arjona, David Bisbal y Gianluca Vacchi, han caído rendido a los encantos de criollas.

Miami lleno de bellas venezolanas

Otro que ha hablado de las mujeres venezolanas es el rapero estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine. En una reciente entrevista el intérprete de “Mala”, comentó que en la ciudad del sol Miami, existen mujeres de muchas nacionalidades, pero ninguna con la belleza, actitud y energía de una criolla.

El artista fue muy picoso y sonriente al mencionar de cuánto conocía a una venezolana, despertando comentarios bonitos de internautas por palabras cargadas de halagos.

“Yo pienso la mujer venezolana son las más lindas. Pero para mí las venezolanas... fuera del mundo. Aquí en Miami existen muchas cubanas, colombianas, pero las venezolanas son hermosas”, comentó en el pódcast “Desde Cero juancito”.

Tekashi no mencionó en la conversación si tenía o tuvo en algún momento de su vida, amores con una criolla.

Amores del rapero

Recordemos que el artista vivió algunos años de amor con la cantante dominicana Yailin “La Más Viral”, con quien protagonizó momentos polémicos en las redes por golpes, maltratos, denuncias y hasta fue a parar en prisión en República Dominicana.

En agosto de 2024 la pareja decidió poner punto y final a su amor, recorriendo caminos por separados.