Para Maykor Ibarra: Hay un compromiso que se puede traducir en victoria este domingo en La Rinconada

Como es tradición cada viernes, el equipo de Meridiano Web se hizo presente en las instalaciones del Hipódromo La Rinconada para tomarle el pulso a la actualidad hípica. El objetivo es claro: conocer de primera mano las impresiones finales y expectativas de los protagonistas que dan vida al óvalo de Coche.

En esta ocasión, la atención se centró en la pista a la altura de los 1.000 metros, donde se conversó con el jinete profesional Maykor Ibarra. El experimentado fusta es una de las figuras destacadas de la reunión 37 de este domingo, al contar con tres montas que prometen ser decisivas en el desarrollo del día.

En la misma primera carrera tiene el compromiso sobre el potro debutante Bellingham del trainer Deivis Guevara ¿Qué nos puedes decir para esta ocasión?

- Sí, es un potro que debuta tras realizar bastantes briseos," confirmó Ibarra, destacando la intensidad de su preparación. El entusiasmo del jinete se basa en el desempeño que el ejemplar ha mostrado en las mañanas de traqueo. "Lo ha hecho bastante bien en sus ejercicios y esperamos que esa misma calidad la exhiba este domingo en la competencia a pesar de que son potros y van a su primera carrera.

Acto seguido tiene otra ejemplar en este caso una potra que debuta y tiene por nombre Castiza.

-Otra potra que debuta, recibiendo oportunidad de parte del propietario del Stud “Z.M” el Sr. Ignacio Zubillaga el cual le agradezco. Esta potra ha mostrado velocidad y espero que en carrera lo haga igual para su debut y de esta manera obtener un buen resultado.

Por último, repites la monta de la yegua Anasoli que viene de mejorar mucho en su anterior.

-Sí, ella mejoró en su última bastante. Capaz de puntear toda la carrera hasta los 100 metros finales, para esta ocasión baja 100 metros y por condición anda excelente y esperamos cerrar nuestros compromisos ganando con ella.