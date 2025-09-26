Conozca la razón del retiro de esta yegua que a su entrenador Rafael Alemán Jr. le gustaba mucho para el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 26 de septiembre, a través de las plataformas de RRSS, el Instituto Nacional de Hipódromo informa sobre otra yegua no estará en acción en la primera válida para el juego del 5y6 Nacional de la trigésima séptima reunión, a disputarse el día domingo 28 de septiembre en el hipódromo La Rinconada.

Yegua: 5y6 La Rinconada Datos hípicos

Se trata de Linda Ilusión (número 2) se encontraba inscrita para participar en la séptima carrera, primera válida para el 5y6 Nacional para yeguas nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de tres y cuatro carreras, iba con la conducción de Omar Rivas y la presentación de Rafael Alemán Jr.

Su última competencia del 31 de agosto llegó segunda a cabeza de Sweet Flower.

Retiro: La Rinconada

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de Linda Ilusión es por Hemorragia Interna. Con este retiro de Linsa Ilusión se suma también al retiro de Carora's Dream (USA), Black Anthony, Lady Rocket y Kindness.