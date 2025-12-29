Ciudadanos denuncian aumento del pasaje mínimo del transporte público

Suscríbete a nuestros canales

Los ciudadanos en Caracas denunciaron este lunes 29 de diciembre de 2025 que los transportistas empezaron a cobrar un aumento de 50% del pasaje mínimo. Recordemos que el último ajuste de esta tarifa se realizó en el mes de septiembre.

Cuál es el nuevo monto del pasaje en Caracas

La Gaceta Oficial N° 43.218 del 22 de septiembre establece que el precio del pasaje urbano es de 40 bolívares, mientras que el del transporte estatal y Metro de Caracas es de 30 bolívares. Los ciudadanos denunciaron que el monto que los trabajadores del volante empezaron a cobrar es de Bs.60, es decir, 20 bolívares (50 %) de incremento de la tarifa fijada.

Hasta el momento de la publicación de esta nota el Ministerio del Transporte no ha emitido ningún comunicado oficial sobre el aumento del pasaje mínimo ni tampoco se ha publicado en Gaceta Oficial el ajuste. Por el momento, el cambio de la tarifa se aplica principalmente en rutas urbanas de Caracas, mientras sistemas estatales como el Metro mantienen tarifas subsidiadas inferiores.

Transportistas piden pasaje anclado al dólar BCV

Durante todo el 2025, los transportistas han solicitado al gobierno venezolano un aumento del pasaje a 0,50 centavos de dólar anclado al precio de la divisa estadounidense que establece el Banco Central de Venezuela diario, solicitud que no se ha autorizado. Los trabajadores aseguran que la tarifa actual no les permite mantener las unidades de transporte al día.