Pagaron bono de "Corresponsabilidad y Formación" con este gran monto

El Sistema del Carnet de la Patria comenzó de forma gradual la distribución de la tercera y última entrega del mes de diciembre del Bono de Corresponsabilidad y Formación, destinado a funcionarios de la administración pública nacional pertenecientes a nóminas especiales.

Detalles de la asignación

El monto depositado para este período se ha fijado en 34.920,00 bolívares, equivalentes a más de 100 dólares al tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela. Es importante destacar que este subsidio es personalizado, por lo que la cifra final puede variar dependiendo del rango, el sector público al que pertenezca el trabajador y las funciones desempeñadas dentro de la institución.

Beneficiarios y sectores prioritarios

Este bono está dirigido a empleados de confianza y personal de instituciones estratégicas, tales como:

Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD).

Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (Corpoelec).

Presidencia de la República y servicios de seguridad.

Empresas estratégicas del Estado.

Proceso de recepción

Los funcionarios seleccionados serán notificados mediante un mensaje de texto desde el número corto 3532 y a través de la aplicación veMonedero. Para disponer de los fondos, los usuarios deben ingresar a su perfil en la Plataforma Patria, aceptar el bono en la sección de "Protección Social" y, posteriormente, transferir los recursos a sus cuentas bancarias o utilizarlos directamente para el pago de servicios y biopago.

Con esta entrega, el Ejecutivo Nacional busca complementar el ingreso de los trabajadores de los sectores críticos del Estado durante el cierre del año fiscal 2025.