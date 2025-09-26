Entrenador Ismael Martínez sufre una baja por el retiro de una de sus yeguas en el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 37 se disputará este domingo 28 de septiembre en el hipódromo La Rinconada, con la programación de 12 competencias, que incluye una condicional especial para caballos nacionales e importados de tres y más años.

En horas de la mañana de este viernes 26 de septiembre, el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), informó sobre otro ejemplar que se suma a la lista de retirados por lo que estaba inscrito para participar en la octava carrera, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional, de la jornada dominical.

La Rinconada: Retiro 5y6 ejemplares

Se trata del tordilla Kindness (número 6) que era una de las competidoras para el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras, contaba con la monta del joven aprendiz Samuel Yánez y el entrenamiento de Ismael Martínez.

Su última competencia en la pista caraqueña del 31 de agosto, no llegó a figurar y se conformó con el décimo lugar a 15 cuerpos de My Flirting Mate.

Motivo del retiro de Kindness

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro de la seisañera Kindness es por Claudicación miembro anterior izquierdo.