Los Seattle Seahawks se encuentran en una posición privilegiada esta temporada y buscan conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi, tras doce años de espera desde su última aparición en el Super Bowl. Para eso, primero el equipo debe consolidarse en la cima de la Conferencia Nacional (NFC).

Seahawks por el título de la NFC

Este fin de semana Seattle (13-2) se medirá en el Semana 18 y última de la temporada regular a uno de los favoritos al título. Nos referiemos a los San Francisco 49ers (12-4), duelo que definirá quién de las dos franquicias descansará en la semana de Wild Card y ser local en la Serie Divisional.

Seattle vuela con la suerte a su lado

Para esta temporada la cávala favorese por tercera vez en la historia a los Seattle Seahawks, ya que para esta campaña ya se dieron dos extrañas similitudes, que coinsidieron cuando la franquicia logró sus mejores presentaciones en la National Football League (NFL).

La primera de estas coincidencias, es que en las campañas 2005 y 2013 los "Halcones Marinos" lograron 13 triunfos en la ronda regular. La segunda cávala es que en ambas temporadas fue elegido un nuevo Papa, en 2005 asumió Benedicto XVI y en 2013 su santidad Francisco.

Esta curiosa coincidencia, tal como ocurrió hace 12 años, ya se dio este 2025 ya se dio la elección de un nuevo pontífice, León XIV, un patrón que para muchos aficionados augura un destino triunfal para el equipo.

En ambos casos, los Seahawks llegaron llegaron hasta el Super Bowl, en 2005 cayeron ante los Pittsburgh Steelers, mientras que en la segunda ocasión, lograron el título frente a los Denver Broncos.