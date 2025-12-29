NFL: Andy Reid descarta el retiro y apunta a la reconstrucción en Kansas City

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, terminó con las especulaciones sobre su futuro este lunes al confirmar que planea regresar la próxima temporada. Con su característico sentido del humor, Reid desestimó cualquier idea de un retiro inminente, bromeando sobre su estatus dentro de la franquicia a la que ha guiado a la conquista de tres Super Bowls.

"Creo que voy a volver, ¿no?", comentó Reid entre risas a los periodistas locales durante una videollamada. "Si me aceptan, estaré de vuelta. Nunca se sabe con certeza en este negocio, es difícil, pero mi plan es hacerlo, sí".

A sus 67 años, Reid está acostumbrado a lidiar con preguntas sobre su continuidad, aunque usualmente estas llegan en febrero, tras disputar el juego por el campeonato. Sin embargo, el contexto actual es atípico: por primera vez en años, el estratega enfrenta estos cuestionamientos a finales de diciembre, con un equipo que ha quedado fuera de la contienda por la postemporada de forma prematura.

Un cierre de ciclo inesperado en Kansas City

Los Chiefs atraviesan una campaña inusualmente complicada, con una marca de seis victorias y 10 derrotas mientras se preparan para cerrar la temporada regular este fin de semana en Las Vegas. Este récord pone fin a una de las épocas más dominantes en la historia de la NFL: una racha de 10 clasificaciones consecutivas a playoffs, nueve títulos divisionales de la AFC Oeste y siete apariciones seguidas en el duelo por el campeonato de la Conferencia Americana.

A pesar del bache actual, el respaldo de la organización hacia Reid es total. En abril de 2024, el entrenador firmó una extensión de contrato por cinco años y 100 millones de dólares, lo que refleja la confianza en su capacidad para reestructurar el proyecto. Tras 14 temporadas en Filadelfia y 13 en Kansas City, Reid ha demostrado ser un arquitecto de victorias, acumulando 149 triunfos en temporada regular solo con los Chiefs.

El peso de la historia y el acecho a los récords

La trayectoria de Reid no solo se mide en campeonatos, sino en longevidad y éxito constante. Con Patrick Mahomes bajo centro, Kansas City se convirtió en una dinastía moderna, sumando tres trofeos Lombardi. Actualmente, Reid es el único entrenador que sigue de cerca la estela de Bill Belichick, quien posee seis anillos como entrenador en jefe.

Más allá de los títulos, el "Big Red" tiene citas pendientes con los libros de historia. Actualmente, acumula 307 victorias totales (incluyendo playoffs). Necesita solo 18 triunfos adicionales para superar al legendario George Halas y reclamar el tercer puesto histórico de la liga, quedando únicamente por detrás de Don Shula y el propio Belichick. Con su permanencia confirmada para 2026, Reid no solo busca devolver a los Chiefs a la cima, sino consolidar su nombre como uno de los estrategas más grandes que ha dado este deporte.