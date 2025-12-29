Cambia el fútbol por la NFL: Ancelotti se rinde ante el drama del emparrillado en San Francisco

Suscríbete a nuestros canales

El actual seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, aprovechó su estancia en Estados Unidos para presenciar el dramático cierre de jornada entre Chicago y San Francisco. La experiencia, que el técnico calificó de "increíble", se da en un momento clave mientras diseña el plan maestro para el Mundial 2026.

La intensidad del juego en ‘primetime’ se detuvo por un instante cuando las cámaras captaron al estratega italiano en las gradas del Levi's Stadium; allí, Ancelotti cambió el balón de fútbol por el ovoide, disfrutando de un espectáculo que lo mantuvo al filo de la butaca durante el choque entre los Bears y los 49ers.

Entre la estrategia del campo y el liderazgo de grupos

Ancelotti no fue solo un espectador más. Durante la transmisión, se le vio atento a los detalles tácticos y, sobre todo, a la gestión de grupos en momentos de alta presión, un aspecto del fútbol americano que siempre ha admirado y que considera trasladable al balompié de élite. Esta visita forma parte de sus vacaciones, pero también funciona como una inmersión en el entorno norteamericano. El técnico busca empaparse de la mística de los estadios donde Brasil buscará su sexto título mundial bajo su mando.

A través de sus redes sociales, el actual estratega de la ‘verdeamarella’ compartió imágenes capturadas tanto a pie de campo como en las gradas, viviendo de cerca uno de los encuentros más vibrantes de la temporada 2025-26 de la NFL. "Disfruté estar en un campo de fútbol diferente hoy. Jugadores fantásticos, estadio increíble, gran partido", publicó Ancelotti en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores celebraron este cruce de culturas deportivas.

Drama en San Francisco y visión hacia 2026

El partido no decepcionó al "Rey de Europa". En un enfrentamiento que se definió en los últimos suspiros, los San Francisco 49ers lograron imponerse a los Chicago Bears con un ajustado marcador final de 42-38. Fue un juego de volteretas constantes donde las ofensivas lucieron imparables, obligando a las defensivas a ajustar bajo máxima tensión, un escenario que Ancelotti analizó con mirada clínica.

Más allá del entretenimiento, la presencia del italiano en suelo estadounidense tiene un trasfondo profesional profundo. El técnico ha comenzado a establecer las bases de su proceso mundialista, analizando posibles sedes de entrenamiento, logística de viajes y familiarizándose con las condiciones climáticas de California. Para Ancelotti, el éxito en 2026 no solo dependerá de la magia del talento brasileño, sino de una planificación meticulosa que aproveche cada recurso del entorno donde se disputará la gloria máxima.