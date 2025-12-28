NFL: Los Texans amarran el boleto a playoffs

Suscríbete a nuestros canales

El panorama de la postemporada de la NFL se ha definido para los Houston Texans, quienes este sábado aseguraron oficialmente su presencia en los playoffs de la temporada 2025 al imponerse 20-16 sobre Los Angeles Chargers en el SoFi Stadium.

Dominio temprano y solidez defensiva

El conjunto de Houston tomó el control del encuentro desde el primer cuarto. Bajo la dirección del quarterback C.J. Stroud, quien finalizó con 244 yardas y dos pases de anotación, los Texans establecieron una ventaja de 14 puntos gracias a las recepciones de Jaylin Noel y Jayden Higgins.

La unidad defensiva de Houston fue fundamental para sostener el resultado, limitando a Justin Herbert a un solo touchdown y capturándolo en cinco ocasiones. A pesar de que los Chargers intentaron reaccionar mediante intercepciones de Derwin James y Elijah Molden, la falta de efectividad en los goles de campo y una intercepción clave de Azeez Al-Shaair frustraron las aspiraciones locales.

Situación de cara a la última semana

Con este triunfo, los Houston Texans mejoran su marca a 11 victorias y 5 derrotas, situándose provisionalmente en el segundo puesto de la AFC Sur. El equipo mantiene vivas sus esperanzas de ganar la división, a la espera del resultado entre los Jacksonville Jaguars y los Indianapolis Colts.

Para Los Angeles Chargers, la derrota significa el fin de su persecución por el título de la división Oeste de la AFC, que queda en manos de los Denver Broncos, aunque el equipo californiano ya contaba con su boleto asegurado para la postemporada previamente.

Estadísticas destacadas del encuentro

C.J. Stroud (HOU): 244 yardas, 2 TDs, 2 INT.

Justin Herbert (LAC): 236 yardas, 1 TD, 1 INT, 5 capturas sufridas.

Ka'imi Fairbairn (HOU): Gol de campo decisivo de 44 yardas en el cuarto periodo.

Los Texans cerrarán la temporada regular buscando mejorar su posición en la siembra de la Conferencia Americana, consolidándose como uno de los equipos más peligrosos de cara al inicio de las rondas de eliminación.