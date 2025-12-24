NFL: ¿Travis Kelce y su última navidad como Chiefs?

Suscríbete a nuestros canales

Travis Kelce enfrenta un posible adiós en la NFL este 25 de diciembre ante Broncos. La eliminación de Kansas City Chiefs sin Patrick Mahomes, lesionado del ligamento cruzado; abre la incógnita sobre si el ala cerrada terminará su carrera en Arrowhead en este final del 2025.

Con 68 recepciones y 803 yardas en 2025, Kelce igualó a Jerry Rice en rachas de 800+ yardas por 12 temporadas consecutivas. Pese a los playoffs perdidos, su liderazgo inspira a jóvenes como Rashee Rice y Xavier Worthy; consolidando una constancia que define la dinastía de los Chiefs.

Andy Reid elogió el compromiso del TE: "Travis eleva el estándar, inspira con su ética laboral pese a adversidades". A sus 36 años, su legado incluye tres Super Bowls y una conexión icónica con Mahomes. La pregunta es si esta Navidad marcará el fin de una era en Kansas City.

¿Es Travis Kelce el mejor ala cerrada de la historia de la NFL?

Travis Kelce no es considerado el mejor ala cerrada de la historia de la NFL. A pesar de liderar rankings modernos con más de 12,000 yardas y 74 TDs, superando a Rob Gronkowski en yardas totales (9,586) y recepciones. Tony Gonzalez domina con 15,127 yardas y 1,325 catches en 17 temporadas, mientras Kelce brilla por su conexión con Mahomes y 3 Super Bowls.​

Gronkowski fue más dominante en impacto por juego (64.9 yardas promedio, 92 TDs en menos partidos) y playoffs (1,139 yardas, 15 TDs en 22 juegos), con 4 anillos y rol clave en bloqueo para Brady. Kelce forma parte de una conversación elite con Gates y Sharpe, pero su longevidad aún no iguala a Gonzalez ni la intensidad de Gronk.

Travis Kelce es sin duda alguna uno de los mejores ala cerradas de la historia de la NFL. Su juego ha sido dominante en una época donde él ha brillado por encima del resto; jugadores como George Kittle o Zach Ertz tuvieron un gran rendimiento; pero el de Chiefs los arropó con rendimiento.

Números de Kelce en su carrera:

- 190 juegos, 1496 intentos de pases, 1072 recepciones, 12.954 yardas, 82 TD, 686 primero y diez, 71,7% recepción, 15 fumbled.