Taylor Swift y Travis Kelce: el movimiento millonario que ocasionó su compromiso

Es un hecho que el anuncio del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce ha desatado una revolución comercial. El pasado 26 de agosto, la pareja conformada por la reconocida cantante y la estrella de la NFL confirmó a través de una publicación en Instagram que dará el próximo paso.

En este sentido, no solo las redes sociales se inundaron del efecto Swift-Kelce, sino que también la música, el deporte y la moda se beneficiaron de esto, viendo un aumento en su popularidad de una manera imparable.

Taylor Swift y Travis Kelce se adueñaron de la moda

Las camisetas número 87 de los Chiefs, que usa Kelce, dispararon sus ventas en un asombroso 400 % gracias al efecto Swift, según lo reportado por Fanatics.

Pero el jugador no fue el único beneficiado. Su novia, quien siempre ha sabido imponer moda, logró que el vestido Ralph Lauren que utilizó para el compromiso, se agotara en apenas 20 minutos, de acuerdo al informe de Teen Vogue.

La empresa American Eagle Outfitters tuvo un repunte en sus acciones del 6.1 % en la Bolsa de Nueva York gracias a su alianza comercial con Kelce y la más reciente colección que lanzó junto al jugador de los Chiefs.

Otras marcas como Christian Louboutin, Versace y Alberta Ferretti también salieron beneficiadas y, obtuvieron un inminente tráfico digital en sus portales, ya que, fueron responsables de los looks que lució Taylor en los últimos meses.

El compromiso como impulso en la música

La canción “So High School”, usada en el anuncio, ha catapultado a las plataformas streaming, reactivando su catálogo y elevando su ya impresionante presencia en rankings. Taylor sigue siendo una fuerza imparable en la industria musical, regresando así al número 1 de la lista diaria de artistas.

Asimismo, canciones como “Fortnight”, “Lover” y “Style”, se posicionaron nuevamente en las principales reproducciones.

De esta manera, queda demostrado que, el catálogo musical de la estadounidense se convierte en su mayor fortuna. Nada más con sus giras y derechos musicales, Forbes estima que la artista tiene un patrimonio de 1.660 millones de dólares.

Apuestas y descuentos

Además de todo el impacto digital, el cual incluye el aumento de 2.5 millones de reproducciones en las transmisiones de los partidos de los Kansas City Chiefs, este compromiso también generó apuestas y descuentos.

Casas de apuesta como Kalshi y Polymarket, reportaron que, los usuarios han invertido miles de dólares prediciendo la fecha de la boda. Además, en el envite agregaron la posibilidad de que Taylor actúe en el medio tiempo del Super Bowl 2026. En las primeras horas, se apostaron unos 80 mil dólares.

Las cadenas alimenticias también aprovecharon el revuelo y empresas como Buffalo Wild Wings, Krispy Kreme y Starbucks lanzaron campañas y descuentos relacionados a la noticia.