Nicky Minaj recibe críticas por opinión en contra de las personas trans

Suscríbete a nuestros canales

La rapera trinitense Nicky Minaj, no se guardó nada en mostrarse en contra de las personas transexuales. Fue en una conferencia de prensa que la intérprete de “Super Bass”, aseveró que las personas trans deben aceptar el género con el nacen.

Nicky en contra de las personas trans

“Si naces como hombre, sé un hombre. No hay nada malo en ello. Los chicos serán chicos y no pasa nada”, comentó, despertando fuertes críticas en las redes sociales por parte de la comunidad LGTBIQ+, que tanto apoyo le ha dado en su carrera.

Las declaraciones las dio luego, de otra polémica que despertó en sus redes cuando negó la existencia de niños trans en todo el mundo.

Recordemos que la artista de 43 años había participado como jurado en la popular competencia de travesti RuPaul Drag Race, temporada 12. Además, no es la primera vez que lanza comentarios en contra del colectivo trans.

Apoyo al presidente Trump

Las declaraciones de Nicky se dieron en el marco de una celebración política en Arizona, donde apoyó la gestión del presidente republicano Donald Trump, y al vicepresidente JD Vance.

Aseveró tener una profundo admiración por el magnate y exdueño de Miss Universo, quien también ha realizado comentarios transfóbicos, restringiendo el servicio para las personas trans en el país.