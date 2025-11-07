Ella es la candidata transgénero que podría ser coronada en el Miss Universo 2025

Suscríbete a nuestros canales

Al igual que el mundo avanza, los hace el Miss Universo que desde hace un par de años admite mujeres transgénero en el certamen de belleza dominado por mujeres biológicas. Para esta edición número 74, una candidata lleva la bandera de la comunidad LGBTQI+.

Se trata de Miss Vietnam 2025, Nguyễn Hương Giang de 34 años, modelo y cantante que goza de gran fama en su país. Sin embargo, su historia de vida es un ejemplo de superación que quiere llevar a cada rincón como reina de belleza.

Desde jovencita sufrió discriminación y tuvo una infancia complicada. Además, le costaba vestirse y hablar como una niña, ya que su comunidad no la aceptaba.

Miss Vietnam, primera asiática transgénero

Este año la Organización Miss Vietnam designó a la Nguyễn Hương Giang como representación del país ante el certamen de belleza, convirtiéndose en la primera mujer asiática transgénero en el Miss Universo.

Sin duda, jugaron su mejor carta debido a la popularidad de la vietnamita en su país natal. Tan solo e Instagram cuenta con más de 4 millones de seguidores, siendo una de las misses más seguidas del grupo.

“La Organización Miss Universo Vietnam ha tomado una decisión especial: elegir a una representante de élite, una mujer con belleza, inteligencia, confianza, audacia y, sobre todo, un buen corazón que nunca deja de intentarlo”, expresó la organización en redes sociales tras su coronación.

Mujeres transgénero en el Miss Universo

La aceptación de mujeres transgéneros en el Miss Universo se dio desde hace años y, fue en 2018 con Angela Ponce, Miss España, que el mundo puso el debate sobre la mesa de trans en los certámenes de belleza femeninos.

A pesar del gran revuelo por su participación, años más tarde dos mujeres trans se sumaron a la concentración del concurso internacional celebrado en El Salvador, en 2023. Rikkie Kollé, representante de Países Bajos y Marina Machete de Portugal, hicieron de la concentración un tema de que hablar.

Ahora, con Miss Vietnam, la bandera de la inclusión es ondeada desde Tailandia en el Miss Universo 2025.