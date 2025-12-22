MLB: Los Mets se mueven en el mercado tras salida de McNeill

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que sorprendió el mercado, los Mets de Nueva York enviaron a Jeff McNeil a los Atléticos y, según reportes, incluso ofrecieron dinero para facilitar la operación. Este movimiento no solo refleja la urgencia de la gerencia por desprenderse de McNeil, sino que abre la puerta a un plan mayor. De acuerdo con el periodista Francys Romero, los Mets ya están discutiendo la posibilidad de adquirir a Ketel Marte en conversaciones de cambio.

Ketel Marte, figura de los Cascabeles de Arizona, es un jugador versátil que ha demostrado capacidad tanto en el infield como en el outfield. Sin embargo, los rumores apuntan a que los Mets lo considerarían principalmente para regresar al jardín central, posición que ocupó por última vez en 2023.

Más allá de su defensa, Marte aporta un bate consistente y explosivo. Su capacidad para conectar extrabases y mantener un promedio competitivo lo han convertido en una pieza fundamental para los arenosos. En caso de concretarse el cambio, los Mets sumarían un jugador capaz de darle profundidad a la alineación y de convertirse en un referente ofensivo.

La llegada de McNeill a los Atléticos

El traspaso de Jeff McNeil a los Athletics no fue una simple transacción. Los Mets añadieron dinero en efectivo para asegurar que Oakland aceptara el contrato del jugador, lo que evidencia el deseo de la franquicia de cerrar un ciclo con él. McNeil, quien fue parte importante del equipo en temporadas anteriores, parecía haber perdido protagonismo en los planes de la organización.