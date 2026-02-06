No hay dudas: Mike Vrabel es el mejor entrenador del año en la NFL

Suscríbete a nuestros canales

En el marco de la 15ª edición de los premios NFL Honors, Mike Vrabel fue elegido como el Entrenador del Año 2025 de la NFL. El coachs en jefe de los New England Patriots, obtuvo el reconocimiento tras orquestar una de las transformaciones más impactantes en la historia moderna de la franquicia.

Bajo su dirección los Patriots lograron un registro de 14 victorias y solo 3 derrotas; además volvieron a un Super Bowl luego de siete años. El premio sitúa a Vrabel en un selecto grupo de entrenadores, junto a leyendas como Bill Parcells y Bill Belichick, los únicos en la historia de New England en recibir este galardón.

"Este premio pertenece a todo el edificio, al staff y, sobre todo, a los hombres que están en el vestuario", declaró Vrabel durante su discurso de aceptación. "Regresar a New England y conectar con este grupo de jugadores ha sido una experiencia increíble. Me enfoqué en volver a lo básico: las personas y la confianza".

Aspectos clave de la temporada 2025:

Transformación Histórica: El equipo pasó de un 4-13 en 2024 a ser el segundo sembrado de la AFC.

Segundo Galardón: Esta es la segunda vez que Vrabel gana el premio al Entrenador del Año, habiéndolo obtenido previamente en 2021 con los Tennessee Titans.

Vrabel se convierte además en la primera persona en la historia de la NFL en haber sido jugador titular y entrenador en jefe de la misma franquicia en un Super Bowl. El equipo enfrentará el próximo domingo 8 de febrero a los Seattle Seahawks en la edición LX de la final de la NFL, partido que tendrá sabor a revancha y que podrá ver de forma exclusiva para Venezuela a través de Meridiano Televisión.