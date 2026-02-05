MLB: Framber Valdez y su rol en Tigres de Detroit

Suscríbete a nuestros canales

La llegada de Framber Valdez a la Tigres de Detroit redefine las jerarquías en el montículo. El dominicano será un pieza importante de la rotación, con un rol bastante claro. En un movimiento que la organización llevó a cabo para dominar la Liga Americana durante 2026.

Valdez está siendo proyectado como el escudero de lujo de Tarik Skubal vigente Cy Young. Con esta firma, Detroit asegura a un lanzador que promedia más de 180 entradas por temporada y posee una importante experiencia en postemporada, donde buscan dar un salto definitivo.

Ser la 'segunda espada' en Tigres permite que la presión no recaiga únicamente en Skubal. También hay una visión a largo plazo ante la inminente agencia libre del actual Cy Young al finalizar la temporada. El dominicano tomará el relevo como as de rotación indiscutible.

¿Qué podemos esperar de Framber Valdez en Tigres de Detroit?

Framber Valdez llega como un lanzador capaz de devorar entradas, promediando más de 190 episodios en sus últimas campañas. Si logra establecer una química sólida con receptores, su rendimiento podría ser superlativo; brindando la estabilidad que Tigres de Detroit necesita.

Tigres presenta una ofensiva competitiva, para que el dominicano brille al más alto nivel. Este entorno ganador es justo lo que el dominicano esperaba y no tuvo en Astros, ahora estará totalmente centrado en las aspiraciones de Serie Mundial de su nueva organización.

La durabilidad de Valdez será la clave para sostener las esperanzas de la 'Ciudad del Motor' en una división reñida. Su experiencia en postemporada servirá de catalizador para que Detroit logre consolidarse finalmente como un contendiente legítimo en la Liga Americana.

Proyección de Framber Valdez con Tigres de Detroit en 2026

Framber Valdez en su primera temporada con Tigres de Detroit presenta una proyección regular. Tendrá muchos juegos por debajo de su nivel mientras se acostumbra a su nueva ciudad y equipo. A pesar de eso, podrá devorar entradas y alcanzar una cifra importante de ponches.

Proyección de Valdez en 2026 según Baseball-Reference:

- 12-9, 3.57 efectividad, 174.0 entradas, 152 hits, 74 anotadas, 69 carreras limpias, 16 jonrones, 59 boletos, 166 ponches, 1.21 WHIP