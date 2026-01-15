MLB: Framber Valdez y la razón de no haber firmado

Suscríbete a nuestros canales

Framber Valdez es uno de los mejores lanzadores de la agencia libre 2026. A pesar de su estatus, de su confiabilidad, de su regularidad, con una gran taza de roletazos. Ranger Suárez firmó con Red Sox primero y esa situación complica la firma del pelotero dominicano de Grandes Ligas.

Tanto Valdez como Suárez son representados por Scott Boras, uno de los agentes más emblemáticos de la historia de la MLB. Se creía que el mercado de Ranger iba detrás del Framber, pero la realidad le pegó de lleno al dominicano. Sin embargo, hay razones para pensar la negativa de su firma.

El quisqueyano entra a su temporada de 32 años y aspira a un contrato de cinco años. Es el principal punto de discordia con los equipos y la razón por la cual están estancadas las negociaciones de su contrato. Orioles, Mets y Yankees parecen interesados, pero buscan un compromiso corto.

Framber Valdez y su fuerte carácter en Grandes Ligas

Framber Valdez es un pelotero con fuerte carácter que lo llevó a tener problemas en Astros de Houston. El último episodio fue el pelotazo que le propinó a su compañero (catcher), que él negó y señaló que fue un cruce de señas. Sin embargo, la situación pasó y el dominicano quedó en mala posición.

Por otra parte, tampoco tuvo autocrítica durante la temporada 2025, dedicándose a culpar a sus compañeros por no hacer las jugadas para sacar outs. Otra situación que lo llevó a tener problemas con Astros y una de las razones para no ofrecerle un contrato y volver a firmarlos en la agencia libre.

Números de Framber Valdez en su carrera en Grandes Ligas

Framber Valdez es uno de los lanzadores con mejor desempeño en los últimos años en Grandes Ligas. Es un fuerte candidato al Cy Young año a año gracias a un nivel superlativo: efectividad, victorias, ponches. Que lo llevó a ser decisivo desde su debut.

Números de Valdez en su carrera:

- 188 juegos, 166 aperturas, 81-52, 3.36 efectividad, 10809.2 entradas, 912 hits, 404 carreras limpias, 87 jonrones, 389 boletos, 1053 ponches, 1.20 WHIP