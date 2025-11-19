MLB: ¿Yankees de Nueva York puede adquirir a este Cy Young para 2026?

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York tienen la posibilidad de dar un golpe sobre la mesa de cara a la temporada 2026. La organización tiene las herramientas necesarias para, ya sea por la agencia libre o por un cambio con otro equipo, adquirir a figuras de alto nivel en las Grandes Ligas.

Según el periodista de ESPN, Jeff Passan, el conjunto neoyorquino está en la lista de posibles franquicias que podrían agregar los servicios del ganador del Cy Young, Tarik Skubal. En su información, comenta que “Nueva York tiene lanzadores que Detroit aceptaría a cambio del ganador consecutivo del premio Cy Young”.

Si bien es cierto que Detroit ha comunicado que desea retener a Skubal con un contrato a largo plazo, hay una posibilidad de que busquen un paquete de alto valor para dejar ir a uno de los mejores lanzadores de la Major League Baseball.

¿Yankees pueden adquirir a Tarik Skubal?

El zurdo y dos veces ganador del Cy Young en la Liga Americana (2024, 2025) ha demostrado ser más que dominante desde la lomita. Sus números hablan por sí solos y se ha convertido en un dolor de cabeza para los rivales.

Tomando en cuenta su potencial al tener 28 años, su presencia en la rotación de los Yankees sería una ayuda fundamental en su tan ansiada búsqueda de su título 28. Además, al sumarse a brazos como los de Max Fried, Gerrit Cole y Carlos Rodón, no cabe duda de que sus posibilidades de alcanzar la Serie Mundial incrementarían considerablemente.

Finalmente, la posible llegada de Tarik Skubal a los Yankees será uno de los temas más comentados entre sus fanáticos en las próximas semanas, tomando en consideración que se está hablando de uno de los mejores en la Gran Carpa.