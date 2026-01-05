Actor venezolano cumplió el sueño de su hija de conocer a Shakira

Suscríbete a nuestros canales

Shakira es una artista increíble que su música ha logrado llegar a diversas generaciones, entre ellas la hija del actor venezolano Héctor Peña. Fue a finales del año 2025 que el artista posteó imágenes y video de la pequeña disfrutando del increíble concierto de la intérprete de “Ojos así”.

Un momento único

El show se realizó en Miami, donde la jovencita estuvo en primera fila disfrutando de los éxitos más grandes de la colombiana con su “Las mujeres ya no lloran world tour”.

En una parte del show la nacida en Barranquilla y ganadora de cuatro premios Grammy, se percató de la emoción de la niña, asistiendo hasta el lugar para darle la mano de la manera más cariñosa.

La cara de felicidad y emoción de la joven fue increíble, volteando a ver a sus padres con cara de haber logrado el objetivo de conocer a la estrella latina, quien logró un 2025 repleto de éxito con su gira por diversos países.

“¿Y tú que eres capaz de hacer por tus hijos? Gracias Dios”, escribió el criollo radicado en Estados Unidos en Instagram, recibiendo múltiples mensajes de amor.

Shakira brillando

Según cálculos de la revista Forbes el año pasado Shakira se consagró como la artista latina mejor pagada del mundo, con una jugosa cifra de $105 millones en ganancias, con su gira en la que se presentó en países como Estados Unidos, Colombia, Brasil, Perú, Argentina y México.

Los shows estuvieron cargados de escenario de lujo, vestuarios impecables, los éxitos más importantes de la "Loba" y con entradas repletas de brillos, en las que invitó a figuras importantes como Kunno, La Divaza, Clovis Nienow, entre otros.