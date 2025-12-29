Esta fue la gira más exitosa del año 2025: Shakira, Chris Brown y Shakira entre la lista

Suscríbete a nuestros canales

La industria de los conciertos vivió un año sin precedentes, y en la cima de este fenómeno global se encuentra Coldplay con su “Music of the Spheres World Tour”, la gira que no solo conquistó estadios sino que se coronó como la gira con mayores ingresos de 2025.

El exitoso tour logró acumular más de 464.9 millones de dólares en recaudación según los datos finales de Billboard Boxscore, publicados recientemente.

Coldplay domina la lista de giras más exitosas del 2025

La gira “Music of the Spheres World Tour” se alzó en lo más alto del ranking anual de Billboard Boxscore, sumando una gran cantidad de dinero entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, consolidándose como la número uno por segundo año consecutivo.

Este resultado no es casualidad, pues, con más de 13.1 millones de entradas vendidas desde que inició en 2022, Coldplay ha logrado que su gira se convierta en la más concurrida de la historia del rock, superando cifras de leyendas como U2 o Elton John en términos de asistencia.

Una pieza clave de ese éxito fue la residencia histórica de 10 noches en el Wembley Stadium, donde la banda británica generó 131.4 millones de dólares solo en ese recinto, el mayor ingreso registrado por un artista en un solo lugar durante un mismo tour.

Beyoncé, Shakira y Kendrick Lamar también brillan

Aunque Coldplay encabezó la lista, 2025 fue un año dorado para las giras mundiales. A muy corta distancia se ubicó Beyoncé con su “Cowboy Carter Tour”, que alcanzó 407.6 millones de dólares en recaudación, consolidando su posición como una de las artistas más taquilleras en vivo.

El tercer lugar fue para el “Grand National Tour” de Kendrick Lamar y SZA, con ingresos por 358.7 millones de dólares, la gira co-estelar más exitosa del año y fenómeno entre los seguidores del hip hop y R&B.

Otros artistas como The Weeknd y Shakira también destacaron, superando cada uno la barrera de los 300 millones de dólares en ganancias, lo que indica que las giras musicales en 2025 no solo rompieron expectativas, sino que batieron récords históricos de asistencia y venta de entradas.

La gira de Coldplay, que comenzó el 18 de marzo de 2022 en Costa Rica y continuó hasta septiembre de 2025, fue diseñada para promover sus dos últimos álbumes y se extendió por Asia, Europa, Norteamérica, Sudamérica y Oceanía con más de 225 conciertos en 43 países.