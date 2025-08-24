Orquesta Sinfónica Simón Bolívar brilla junto a Coldplay

Suscríbete a nuestros canales

La Orquesta sinfónica Simón Bolívar sigue demostrando la fuerza, poder y respeto que tiene en todo el mundo. Bajo la dirección de Gustavo Dudamel, hicieron historias al realizar una presentación única con la banda británica Coldplay.

Como parte de su gira mundial, la popular banda creadora de éxitos como “Yellow”, “Paradise” y “Vive la vida”, invitó a la orquesta para un espectáculo único y cargado de magia, en Wembley, Londres, Reino Unido.

Gran momento

El show realizado el viernes 22 de agosto, fue todo un derroche de talento cuando el vocalista de la banda, presentó al numeroso público a los músicos venezolanos, describiéndolos como su orquesta favorita en todo en todo el mundo.

Un momento que inundó las redes sociales con mensajes de orgullo por parte de internautas criollos, que siguen a la orquesta creada en 1975 por José Antonio Abreu.

“Son todos jóvenes de Venezuela, me gustaría que los traten muy bien con nosotros en las dos horas. También recibiremos a mi hermano Gustavo Dudamel”, indicó el cantante.

Un derroche de emociones que no solo mezcla lo clásico de los instrumentos, sino también el rock alternativo que ha definido a la banda desde su creación con el vocalista y pianista, Chris Martin.

Gran preparación

Desde el miércoles 20 de agosto comenzó en Londres los ensayos finales con Gustavo Dudamel, para darle a los asistentes un concierto de altura.

“Es la cumbre de una celebración de estos 50 años, en un escenario tan poderoso como Wembley, abrazado de un grupo como Coldplay que comparte los valores de El Sistema y de la música como herramienta de transformación social”, había comentado Gustavo.