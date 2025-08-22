Mira los ensayos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar con Coldplay (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, dirigida por el maestro Gustavo Dudamel, se lanza a conquistar uno de los templos del espectáculo mundial: el estadio de Wembley en Londres.

A partir del viernes 22 de agosto de 2025, la orquesta será el acto de apertura en diez conciertos agotados de Coldplay dentro de su gira “Music of the Spheres”, marcando un momento emblemático para el legado musical venezolano.

La Sinfónica Simón Bolívar y su intensa preparación

Los ensayos finales, celebrados esta semana en Londres, han sido la antesala vibrante de esta fusión inédita. Bajo la batuta de Dudamel, los músicos se afanan afinando cada nota con precisión, conscientes de que están ante una colaboración que trascenderá generaciones.

La mañana de este viernes, la icónica banda británica compartió un video de la Orquesta mientras se preparaba para el primero de los shows en Wembley. En el video se aprecia a Gustavo Dudamel dirigiendo a los muchachos que representarán al país en estas citas tan importantes.

“Si vas a venir a uno de nuestros espectáculos de Wembley, por favor, ven temprano. Esta orquesta es una de las maravillas musicales del mundo”, escribieron en la descripción.

Orgullo venezolano

Este evento no es cualquier presentación, pues, coincide con la celebración del quincuagésimo aniversario de "El Sistema", el revolucionario programa musical fundado por José Antonio Abreu.

Dudamel ha sido claro al refrendar que se trata de “la cumbre de una celebración de estos 50 años”, subrayando cómo Coldplay comparte con El Sistema “los valores de la música como herramienta de transformación social”.

Pero el impacto de esta residencia en Londres va más allá del escenario de Wembley. El 28 de agosto, la Orquesta Simón Bolívar, junto con Dudamel, será parte del programa en el Royal Festival Hall del Southbank Centre.

Allí interpretarán piezas emblemáticas de Bernstein y Falla, como las vibrantes Danzas Sinfónicas de “West Side Story”, en una actuación que no se daba en ese escenario desde hace casi una década.

Y la ambición orquestal llega incluso más lejos. La Simón Bolívar y el maestro Dudamel grabarán en los icónicos Abbey Road Studios, acompañados de estrellas del pop y la música clásica.