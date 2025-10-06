MLB: Aaron Judge en el huracán tras el arranque de Yankees en octubre

Aaron Judge pese a tener números positivos en postemporada 2025 se encuentra en el ojo del huracán. El capitán de Yankees de Nueva York no está impulsando al equipo a la victoria en playoffs. Ha cometido errores y dejado hombres en base que afectan el rumbo del equipo.
Judge está en un gran estado de forma durante la postemporada 2025. Está bateando con solidez y alcanzando buenos números en cada turno al bate. Sin embargo, desde Nueva York lo están criticando por su falta de contundencia con hombres en base, además de los errores contra Azulejos en el Juego 2.
Aaron no capitalizó con bases llenas antes Toronto y cometió errores defensivos que le costaron carreras a Yankees. Dicho sea de paso, Vladimir Guerrero Jr conectó un grand slam para sumar al triunfo 13-7 y colocar la Serie Divisional 2-0 a favor de Azulejos.
Aaron Judge sin oportunismo en postemporada 2025
En cinco juegos de playoffs, Aaron Judge no ha conectado cuadrangulares. La ausencia de poder sorprende en un bateador que supera los 50 jonrones por temporada. Esto aunque no es determinante para ganar, si se ha visto silenciado ofensivamente en momento de máxima tensión.
Por otra parte, solo ha impulsado dos carreras: una ante Boston y otra frente a Toronto. El capitán de Yankees no ha capitalizado con corredores en posición de anotar, y su impacto ofensivo ha sido mínimo. En octubre, no ha sido el protagonista que todos esperaban en octubre y eso pesa.
Lo más fuerte es que desde Nueva York conocen el peso narrativo de Judge. Sin él, no habría postemporada en la ciudad, pero se le exige como al líder de grupo: oportunista con hombres en base, turnos de calidad y batazos para ser protagonista en el momento de la verdad.
Números de Aaron Judge en postemporada 2025
Aaron Judge se ha mostrado sólido en cada turno al bate durante la postemporada. Desde que comenzó a jugar en la Serie de Comodín, el capitán del equipo ha mostrado todo su talento al bate. Sin embargo, no ha sido del todo fino con hombres en situación de anotar en 2025.
Números de Judge en postemporada 2025:
- 5 juegos, 18 turnos, 2 anotadas, 8 hits, 1 doble, 2 impulsadas, 2 boletos, 4 ponches, .444 promedio, .524 OBP, .500 SLG 1.024 OPS