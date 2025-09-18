MLB: Aaron Judge cerca de igualar marca personal en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Aaron Judge es el prototipo perfecto de pelotero MVP en la actualidad de Grandes Ligas. Un jugador capaz de hacer lo necesario turno a turno para que el equipo logre la victoria. Este 2025 con Yankees de Nueva York está muy cerca de igualar una mega marca personal de hits.

Judge suma 47 juegos de dos o más hits en lo que va de temporada; impulsado por los tres inatrapable que registró frente a Mellizos en la victoria 10-5 de Yankees. El nuevo 'Capitán América' está a solo tres juegos multihits de alcanzar, por 4ta vez, la marca de 50+ juegos en MLB.

Aaron está bien encaminado a pelear por el MVP de Liga Americana 2025. Tiene los números, el rendimiento y su equipo ha estado superlativo cuando él está enchufado. De hecho, en pocos juegos no ha sido productivo en el año, por lo que se perfila como un candidato sólido para ganar.

Peloteros con más juegos multihits en las últimas 4 temporadas en Grandes Ligas

Aaron Judge a lo largo de su carrera ha tenido 3 temporadas con 50 o más juegos de dos o más hits. Sin embargo, en ninguna de esas temporadas ha logrado ser el líder en esa especifica estadística en Las Mayores. Sin embargo, los líderes son élite en la liga.

Líderes de multihits en las últimas 4 temporadas en MLB

2022: Freddie Freeman - Dodgers de Los Ángeles: 57 multihits

- Dodgers de Los Ángeles: 57 multihits 2023: Ronald Acuña Jr - Bravos de Atlanta: 69 multihits

2024: Luis Arráez - Padres de San Diego/ Marlins de Miami: 62 multihits

- Padres de San Diego/ Marlins de Miami: 62 multihits 2025: Bo Bichette - Azulejos de Toronto: 52 multihits (momentáneamente)

Números de Aaron Judge con Yankees de Nueva York en 2025

Aaron Judge a lo largo de la temporada 2025 de Grandes Ligas se ha comportado como un MVP de Liga Americana. El pelotero de Yankees de Nueva York es la clave del equipo para lograr buenos resultados y sus números son fiel reflejo de esa idea.

Números de Judge en 2025:

- 142 juegos, 507 turnos, 127 anotadas, 167 hits, 29 dobles, 2 triples, 48 jonrones, 103 impulsadas, 114 boletos, 152 ponches, 12 bases robadas, .329 promedio, .453 OBP, .679 SLG, 1.132 OPS