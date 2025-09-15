Así fue el jonrón de Aaron Judge ante los Red Sox: A dos de los 50 bambinazos

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, disparó este domingo su cuadragésimo octavo (48) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Medias Rojas de Boston. Encuentro que se llevó a cabo en el Fenway Park, casa del conjunto de Massachusetts.

Este es el quinto jonrón de Judge en los últimos siete juegos. El slugger está a solo dos vuelacercas de los 50 bambinazos por cuarta ocasión en su carrera.

Asimismo, es el trigésimo cuarto jonrón ante los Medias Rojas de Boston, la tercera víctima preferida de “El Juez”; y décimo quinto bambinazo en el Fenway Park, cuarto estadio donde más vuelacerca ha conectado en su carrera.

El batazo de Aaron Judge

El batazo llegó en la parte alta de la tercera entrada, cuando el jardinero se presentó al plato para consumir su turno ante los lanzamientos del zurdo Garrett. Para ese momento, el compromiso se encontraba seis (6) carreras por dos (2).

Con dos outs en la pizarra y al primer lanzamiento que vio de Crochet, una recta de unas 98 millas por hora colgada en la zona de strike, Judge haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín derecho-central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Aaron Judge tuvo una velocidad de salida de 112.7 millas por hora y recorrió 400 pies de distancia.

Sus números

Aaron Judge se encuentra en su décima temporada en Las Mayores, todas con los “Mulos del Bronx”. El patrullero tiene un promedio vitalicio de .292, con 1188 hits, 363 jonrones y 818 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .325/.447/.677 (Avg/Obp/Slg); en 499 apariciones al bate, la superestrella neoyorquina ha conectado 162 imparables, 48 cuadrangulares, anotado 123 e impulsado 102. Ha recibido 108 boletos y 152 ponches.