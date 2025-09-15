MLB

Carlos Narváez la desaparece en Fenway Park para castigar a los Yankees

Por Theoscar Mogollón González
Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 08:24 pm

El venezolano cerró el rally de seis carreras de las Medias Rojas de Boston en el mismo primer episodio

Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York se ven las caras por última vez en esta temporada regular. Si bien los neoyorquinos ya aseguraron esta serie con par de victorias, los de casa salieron al Fenway Park decididos a evitar la barrida. Justamente comenzaron con mucho poder en la misma primera entrada, donde Carlos Narváez colaboró para concretar un rally de seis carreras.

El receptor venezolano ha sido pieza clave para el manager Alex Cora desde el inicio de la zafra, ya que su estupenda defensa y oportuno bate han ayudado al equipo a mantenerse en puestos de playoffs. Para la cita de este domingo no decepcionó en su primera aparición en el plato.

Narváez no baja su producción

La ofensiva de Boston no tuvo piedad contra el abridor Will Warren, quien no pudo hacer out a los cinco primeros bateadores. Pero luego de dos outs, Carlos Narváez se paró en el plato con la intención de seguir castigando a los Yankees, algo que logró de gran manera.

Y es que en cuenta favorable de 2 y 1 no perdonó una recta casi por el medio, la cual desapareció con un descomunal swing por los lados del jardín central, a unos 403 pies de distancia. De esa manera el venezolano puso el 6 a 0 en el marcador.

Números de Carlos Narváez en la temporada 2025

  • 109 juegos
  • 368 turnos al bate
  • 92 hits
  • 25 dobles
  • 14 jonrones
  • 45 carreras impulsadas
  • 50 carreras anotadas
  • 38 boletos
  • 101 ponches
  • .250 AVG
  • .320 OBP
  • .432 SLG
  • .752 OPS

