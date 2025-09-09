Carlos Narváez deja su huella con increíble marca de jonrones (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Narváez está dejando su nombre en lo más alto en la presente temporada de las Grandes Ligas. El receptor llegó a 13 vuelacercas en la jornada de este lunes por la noche tras castigar a los Atléticos de Oakland y ser clave en el triunfo de su equipo (7-0) desde el Raley Field.

El venezolano contribuyó en la blanqueada de los patirrojos con enorme tablazo por todo el jardín central en la parte alta de la quinta entrada. La joven figura de la franquicia de Massachusetts le dio respaldo ofensivo a Garrett Crochet, que se lució con una presentación magistral desde el montículo de siete innings completos y 10 ponches propinados.

Narváez alcanzó un número mágico de cuadrangulares entre receptores criollos que han pasado por Las Mayores. El nativo de Maracay vive un momento caliente con el madero con una promedio al bate de .381, un jonrón, cuatro remolcadas y ocho imparables en los últimos siete compromisos disputados.

Carlos Narváez iguala marca de jonrones entre criollos

El maracayero superó a Eliézer Alfonso y Willson Contreras con más bambinazos entre receptores venezolanos en una temporada de novato en MLB, de acuerdo Baseball Referente. El cátcher de Boston dejó en el camino a los mencionados peloteros, quienes sacudieron un total de 12 tablazos en su campaña de rookie en 2006 y 2016, respectivamente.

El impacto de Narváez va más allá de las estadísticas. Su ascenso meteórico y su madurez en el plato han captado la atención de fanáticos y expertos, quienes lo ven como una promesa sólida a futuro. Su rendimiento no solo enriquece el legado de los peloteros venezolanos en la MLB, sino que también inspira a una nueva generación de jóvenes receptores que sueñan con triunfar en el mejor béisbol del mundo.

El criollo aún tiene oportunidad de incrementar su cuota de cañonazos en la presente edición de las Grandes Ligas, tomando en cuenta que Francisco Álvarez (25) y Wilson Ramos (15) posee los mejores registros de jonrones entre receptores en una temporada de novato en el mejor béisbol del mundo.