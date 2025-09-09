MLB: Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 9 de septiembre

Suscríbete a nuestros canales

La noche del martes tendrá sabor venezolano en el mejor béisbol del mundo. Germán Márquez, Ranger Suárez, Yoendrys Gómez y Luis García serán los abridores en la jornada del 9 de septiembre en las Grandes Ligas.

Germán Márquez busca reencontrarse con la victoria

El derecho venezolano Germán Márquez tendrá una dura prueba este lunes 9 de septiembre cuando los Rockies de Colorado se enfrenten a los Dodgers de Los Ángeles. Márquez viene de su última salida el pasado 3 de septiembre ante los Gigantes de San Francisco, en la que trabajó ocho innings, permitió ocho hits y cuatro carreras, ponchando a dos rivales, aunque se fue sin decisión.

En lo que va de temporada, el zuliano acumula marca de 3-12, con una efectividad de 6.19 y un total de 75 ponches en 22 aperturas, números que reflejan las dificultades que ha tenido en la campaña y que intentará mejorar ante una ofensiva tan poderosa como la de los Dodgers.

Ranger Suárez, la carta de confianza de Philadelphia

Por su parte, Ranger Suárez subirá al montículo para los Phillies de Philadelphia frente a los Mets de Nueva York. El zurdo viene de un brillante desempeño el 4 de septiembre, cuando lanzó seis innings de calidad frente a los Cerveceros de Milwaukee para alcanzar su victoria número 11 de la temporada.

En total, Suárez presenta marca de 11-6 en 22 aperturas, con una efectividad de 2.89 y un WHIP de 1.18, consolidándose como una pieza clave en la rotación de los Phillies que buscan asegurar su puesto en la postemporada.

Luis García sigue firme en su regreso con Houston

El tercero en acción será Luis García, quien subirá a la lomita por los Astros de Houston contra los Azulejos de Toronto. García regresó recientemente tras perderse más de un año, y lo hizo con éxito: el pasado 1 de septiembre trabajó seis entradas contra los Angelinos de Anaheim, permitiendo tres hits y tres carreras, con seis ponches, suficiente para llevarse la victoria en su regreso.

La expectativa en Houston es alta, pues este lanzador puede convertirse en un refuerzo vital para la rotación en esta recta final de temporada. Su actuación ante Toronto será una nueva oportunidad de demostrar que está completamente recuperado y listo para aportar en la lucha por los playoffs.

Yoendrys Gómez en busca de seguir agarrando confianza

El pasado 3 de septiembre, Yoendrys Gómez lanzó 5 sólidos innings ante los Mellizos de Minnesota, pero se fue sin decisión. En la temporada 2025, venezolano de los Medias Blancas de Chicago tiene récord positivo de tres victorias y dos derrotas, con efectividad de 4.79. Este martes, enfrentará a Rays de Tampa Bay en busca de su primera victoria desde el 18 de agosto.