Ranger Suárez intratable iguala impresionante marca de Francisco "Kid" Rodríguez (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Ranger Suárez ha sido sinónimo de dominio en la presente temporada de las Grandes Ligas. El serpentinero ha tomado la batuta entre los lanzadores de los Phillies de Philadelphia y ha destacado como clave en la exitosa campaña de su equipo.

El venezolano dejó en evidencia que está en su mejor versión en la actual temporada, tras dominar a los Cerveceros de Milwaukee, que acumulan el mejor récord en MLB. El zurdo blanqueó a los Brewers con una presentación de seis innings completos, dos boletos, seis hits y cuatro ponches, desempeño que le permitió apuntarse con su undécimo triunfo en 2025.

Ranger Suárez extendió su dominio en la parte complementaria de la campaña con marca de tres victorias (3-0) y solo tres anotaciones permitidas en 24.2 entradas lanzadas (4 juegos). Esa notable actuación en el montículo ha ayudado en su estadísticas con una efectividad de 2.89 en 22 aperturas.

Ranger Suárez iguala récord de Francisco 'Kid' Rodríguez

Con el triunfo ante Milwaukee, el nativo de Pie de Cuesta igualó con 52 juegos ganados al cerrador Francisco "K-Rod" Rodríguez en el puesto 19 de la lista de lanzadores venezolanos con más victorias en la historia del béisbol de Grandes Ligas. Su consistencia, control y efectividad lo han convertido en una pieza clave para la rotación de los Philadelphia Phillies.

A sus 29 años, Ranger Suárez ha tenido una temporada destacada que lo ha catapultado entre los mejores brazos criollos en MLB, y su ascenso en esta lista histórica refleja su evolución dentro del montículo. Si mantiene su ritmo actual, no solo superará a Rodríguez en las próximas salidas, sino que también podría escalar varias posiciones más en los próximos años.

De por vida, el zurdo acumula marca de 52 triunfos y 35 reveses, WHIP de 1.26, 682 ponches y una efectividad de 3.32 en 183 juegos lanzados.